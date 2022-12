Tous les bénéfices au profit de Viva for life

Trois à quatre personnes peuvent participer à cette épreuve qui se déroulera dans un chalet de 8 m2. "Cet escape game est a priori accessible à tout le monde mais on situe le niveau de difficulté à 3 sur une échelle de 5 parce que ça peut convenir aussi à des joueurs plus expérimentés, poursuit-il. Il y a une énigme supplémentaire dans le niveau plus difficile." Dans le chalet juste à côté, Jéson et les autres créateurs de l’escape game géreront les mécanismes à distance et pourront voir les participants en temps réel se triturer les méninges. "Si c’est trop dur, on pourra dialoguer à distance pour leur donner un petit coup de pouce grâce à l’un ou l’autre indices", sourit Jéson Staelens. La participation coûte 5 € par personne et les bénéfices seront entièrement destinés aux enfants défavorisés puisque le Viva for life tour fera étape lundi à Andenne.