On y trouvait notamment des objets en rapport avec la fête de Noël: des sapins en bois et de quoi les décorer, par exemple, ou des œuvres stylisées remplaçant les boules traditionnelles et qui respirent la solidité comme le proposait l’artiste du bois tourné, de Ciney, Marc Petit. Son épouse, Isabelle Jadot, spécialiste de la reliure était présente un peu plus loin. Oumarou, un exposant touareg, présentait ses bijoux et la Sonégienne Marie Sabot, auteure de santons contemporains, réalisés en résine. Un autre exposant proposait des sapins en bois blanc à branches plates sur lesquelles des photophores, des maisonnettes miniatures colorées, remplaçaient les guirlandes électriques.

Des productions qui totalisent à elles seules des heures de travail qu’un public convaincu aime revenir voir, chaque année. Tant et si bien qu’il n’y avait plus, ou difficilement, moyen de se garer, à Natoye, cette fois encore. Le succès était au programme et celui ou celle qui cherchait un cadeau n’avait que le choix, de la céramique aux vêtements en laine en passant par les sculptures, vannerie, jouets en bois, bijoux, maroquinerie, vitraux, cosmétique, etc.