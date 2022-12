L’occasion d’admirer 12 photographies qui reflètent les biens architecturaux ou paysagers incontournables de notre territoire. De l’ancienne abbaye de Floreffe en passant par les marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse, toutes les formes confondues de patrimoine figurent parmi les clichés de ce présent ouvrage. "Le patrimoine est autour de nous, mais on ne perçoit pas toujours sa valeur, avance Jean-Marc Van Espen (MR), Député-Président du collège provincial en charge du patrimoine culturel. Cette thématique ne se résume pas exclusivement aux anciens bâtiments car il existe aussi des patrimoines hydrauliques et immatériels"

Pas plus subjectif qu’un objectif

Pour immortaliser ces patrimoines qui reflètent nos racines, pas moins de 28 photographes amateurs se sont prêtés à l’exercice lors d’un atelier libre intitulé Le + SimpleAppareil. Co-organisée depuis dix ans par la Province en partenariat avec l’UNamur, cette formation a permis aux participants de capter leur ressenti instantané, au fil des lieux parcourus, en allant droit à l’essentiel via différents appareils photographiques. "Durant cette expérience, il s’agit de faire tomber les masques et d’obtenir des images authentiques", raconte Philippe Lavandy, co-animateur de l’atelier. "Pour un même lieu, chacun va alors l’appréhender par un regard différent et cerner toute sa diversité", ajoute Guy Focant, autre formateur de cette activité collective.

À travers ce calendrier 2023, il s’agissait donc pour la Province de numériser son patrimoine culturel afin de le préserver et le transmettre aux générations futures. Tirée à 16 000 exemplaires, cette publication, distribuée avec le magazine Namur Province, se décline aussi sur le Web avec quelques photos et contenus audiovisuels additionnels. De quoi sensibiliser un large public à des pans parfois méconnus de notre histoire locale.