Namur: les jeunes entrepreneurs en speed dating à l’Henallux

La section comptabilité intègre en effet dans la formation de ses élèves de 2e bac une mise en pratique de la responsabilité sociétale des entreprises. Celle-ci s’est concrétisée ce mercredi par un séminaire sur l’entrepreneuriat, au cours duquel les étudiants ont pu présenter leurs idées.

L’objectif ici était de les challenger, afin qu’ils atteignent leurs objectifs, s’améliorent et développent leur propre projet entrepreneurial. "Les experts à qui nous présentons nos projets nous donnent de nombreux conseils, des petits tips (NDLR tuyaux) auxquels nous n’avons pas pensé et qui nous aident et améliorent ce que nous avions déjà tenté de créer", commente Chloé Eppe, étudiante en deuxième année de comptabilité. "Nous apprécions la qualité des personnes que nous sommes amenés à rencontrer à travers ce genre d’expérience et cela nous permet de nous créer un carnet d’adresses, un bagage pour notre futur", ajoute son camarade Gwendal Delhaye.

La volonté de cet exercice est aussi de permettre aux étudiants d’appliquer de manière pratico-pratique les différentes notions vues dans leurs cours: comptabilité, fiscalité, gestion budgétaire, management, marketing, etc.

Cette activité leur laisse l’opportunité d’intégrer les perspectives dynamiques de la profession de comptable qui évolue beaucoup au fil des ans. Après leur premier "date", beaucoup d’étudiants étaient déjà conquis par le monde entrepreneurial.