Namur : le Grand Manège au bord du gouffre, le CAV&MA pourra-t-il payer son personnel en 2023 ?

Aujourd’hui, le bel instrument est quelque peu grippé. Pour des raisons extra-musicales. Le gestionnaire de l’établissement, le Centre d’Art vocal et de musique ancienne (CAV&MA), est au bord du gouffre financièrement.

Le dernier contrat-programme en date, qui doit permettre à l’institution de fonctionner structurellement pendant cinq ans, ne permet pas à l’opérateur d’assurer ces nouvelles missions.

Or la prochaine aide quinquennale octroyée par la Fédération Wallonie-Bruxelles vise l’exercice 2024-2028. Et le CAV&MA n’est pas sûr de pouvoir encore tenir jusque-là. Sa direction a récemment adressé un courrier à la ministre de la Culture, Bénédicte Linard (Écolo), afin que cette dernière réécrive la partition de toute urgence. Notamment via un subside émanant de la Loterie Nationale.

Le député Benoît Dispa (Les Engagés) est revenu à la charge, lundi dernier, en commission parlementaire. "Le projet du CAV&MA est menacé dans sa survie par des difficultés très importantes. Le déficit pourrait mettre en péril sa capacité à rémunérer le personnel dès l’année 2023. Quelle suite allez-vous donner ?" a demandé le Gembloutois à la ministre écologiste. Il suggère que l’activité de l’opérateur du Namur Concert Hall soit pérennisée avant le prochain contrat-programme.

Bénédicte Linard se dit consciente des difficultés rencontrées par le gestionnaire. "L’exploitation de ce nouveau lieu, le Namur Concert Hall mis à disposition par la Ville de Namur, fait peser de nouvelles charges sur l’opérateur." Et d’ajouter: "Mais j’ai déjà fait des efforts considérables. En 2021, j’ai dégagé 411 000 € supplémentaires au montant initialement prévu."

La ministre évoque également une indexation de la subvention de plus de 71 000 € en 2022. "Les projections d’indexation pour 2023 feront s’élever la subvention totale de l’opérateur à 1 570 000 €. Leur subvention initiale, accordée en 2019 par ma prédécesseur, était de 900 000 €. Force est de constater que du chemin a été parcouru."

Pas de garantie pour 2023

Benoît Dispa insiste: qu’en est-il de la demande de soutien via la Loterie Nationale formulée par le CAV&MA ? "Je ne peux m’engager à ce stade n’ayant pas de vue précise sur l’enveloppe disponible et l’état des demandes, répond la ministre de la Culture. Je le répète, c’est bien le prochain programme 2024-2028 qui permettra de pérenniser les nouvelles missions du CAV&MA et de faire en sorte que ce lieu profite au maximum à la population de la Fédération Wallonie-Bruxelles."

Des propos qui ne rassurent pas le député gembloutois des Engagés. "Je vous invite à examiner la situation du CAV&MA avec la compréhension qu’appelle la nouvelle configuration puisque le nouveau lieu justifie une montée en puissance des frais de fonctionnement. Je crois que ce serait dommageable, qu’après tant d’investissements et après avoir défini un projet d’une telle qualité, que l’on doive faire le constat d’une sorte d’impasse budgétaire pour l’exercice 2023. J’espère que des solutions transitoires pourront être trouvées." Sans ça, c’est un requiem qui figurera au programme du Grand Manège d’ici quelques mois.