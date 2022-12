Le vendredi 16 décembre il propose un pèlerinage pour connaître l’histoire des saints rendus à la dévotion des Floreffois. Les marcheurs iront découvrir les chapelles Sainte Renelde, Saint-Roch, Sainte Marie-Madeleine, Saint-Antoine. Rendez-vous à 14h sur le parking de l’abbaye, à côté du colombier. Le vendredi 20 janvier découverte de l’Auvelais méconnu. Le conseil propose une balade étonnate à travers des ruelles et chemins secrets. Rendez-vous à 13 h 30 sur le parking du hall sportif pour co-voiturage ou à 14h sur la place communale d’Auvelais. Au menu de la balade du vendredi 17 février, le Bioul romain et médiéval. Un parcours rupestre et panoramique.

Rendez-vous à 13 h 30 sur le parking du centre sportif ou à 14h sur le parking du cimetière, sis rue d’Arbre.

0478 04 53 20.