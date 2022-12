Dinant: les scouts ont planté des arbres avec les mains vertes

Jacqueline Goffart joue dans ce projet un rôle important au sein des mains vertes du halage, le nom du groupe de citoyens qui s’est investi dans ce projet de végétalisation. Leur projet: planter aujourd’hui les arbres remarquables de demain. David Rivir, chef de l’unité des scouts Jacques Thibaut a emboîté le pas à l’initiative qui, par ailleurs, a remporté un subside important de Proximity (une campagne soutenue par les Fondations Cyris et Be Planet). Et dimanche dernier, lutins, louveteaux, guides et scouts ont mis la main à la pâte et planté, avec l’aide d’adultes, une douzaine d’arbres autour des cabanons d’Herbuchenne à la Drève des peupliers: un cerisier, en alternance quatre charmes et trois érables champêtres, un châtaignier, un noyer et un pommier.