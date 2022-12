"Pour avoir des chiffres les plus précis possibles", note le bourgmestre Frédéric Deville. La demande émanerait du directeur financier. Le conseil a donc voté les douzièmes provisoires, concept juridique selon lequel, lorsqu’une assemblée ne vote pas à temps un exercice budgétaire futur, il peut engager des dépenses équivalentes à un douzième du budget de l’année précédente.

"Au-delà des explications très courtes, on connaît la situation compliquée actuelle, avec les coûts de l’énergie, les diverses indexations qui vont tomber l’année prochaine. Y a-t-il une autre explication qui explique ce report ?", demande le chef de file de la minorité Écolo, François Bouchat. "Il faut réserver dix jours au directeur financier et dix jours au conseil pour l’analyse du budget. Il y a un mois, on était encore avec pas mal d’inconnues dont je vous parlerai plus en détail la prochaine fois", a répondu Gaëtan Gérard, échevin en charge des Finances.

"Tout cela m’étonne car ce n’est plus de l’imprévu maintenant, les indexations sont connues, le bureau du plan s’est prononcé, les chiffres de la zone de secours et de la zone de police sont connus aussi. Et puis, un budget, c’est une prévision", ajoute Jean-Marie Cheffert (Action) mimant de faire un rapide calcul sur un coin de table. Mais tout cela est sans compter les idées de projets que le collège cache sous son bonnet. "On espère toujours que vous allez voter le budget. On voulait vous appâter avec des projets ambitieux, à la hauteur des Cinaciens, raison pour laquelle on prend notre temps pour vous proposer quelque chose que vous ne pourrez pas refuser", développe le bourgmestre.

Concernant le budget CPAS, la réunion conjointe a eu lieu mais n’est pas aboutie. Les différentes indexations de salaires entrant en jeu ainsi que l’arrivée des Ukrainiens qui se poursuit, le CPAS souhaite estimer ses besoins au plus proche de la réalité.