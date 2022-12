Christine Picard expose ses aquarelles à La Glycine

Petit à petit, elle a abandonné les fleurs pour se tourner vers l’aquarelle plus contemporaine. C’est chez Mariette Devresse, aquarelliste, fondatrice et présidente de l’ASBL La Couleur et l’eau à Libramont que Christine Picard a eu l’occasion de côtoyer de grands spécialistes. Parmi ceux-ci, on peut citer Xavier Swolfs, Roland Palmaerts, Cao Bi An, Nicole B ou encore Rosaria Marozzo. "J’ai retiré de chacun la part de technique qui me convenait", confie-t-elle.

L’aquarelle n’est pas la seule technique utilisée par Christine Picard. C’est à Florenville, chez Bernadette Voz, qu’elle a pris goût à l’acrylique et au pastel. Cette dernière technique lui plaît beaucoup car elle est plus tactile et apaisante.

À la galerie La Glycine à Vresse, elle présente une soixantaine de ses œuvres. L’exposition est accessible jusqu’au 20 janvier. La galerie est ouverte en semaine de 8 h 30 à 17h ainsi que les week-ends entre 10h et 17 h.

Infos: Galerie La Glycine – Rue Albert Raty 83 – 5550 Vresse-sur-Semois – 061 29 28 27