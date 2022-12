Vers une « smart » Cité des métiers, rue Rogier

Il est vrai que le projet de Cité des métiers namuroise a été soumis à moult tergiversations et temporisations au cours des dernières années. Pour rappel, il était initialement intégré à un complexe de logements et de bureaux, lequel a capoté en cours de procédure. Exit le projet mixte baptisé Rogier 2, il faut désormais parler du Pôle emploi-formation. Une structure derrière laquelle on retrouve trois chevilles ouvrières: à savoir le Forem, le Bureau Économique de la Province (BEP), qui en définit les balises en amont, et la Ville qui met le site à disposition.

Un service numérique et une enveloppe supplémentaire

Mardi soir, le conseil communal a examiné les termes d’une nouvelle convention qui fixe le cadre des relations entre le Forem et la Ville. Une étape nécessaire dans la mesure où la Cité des métiers sera dotée d’une nouvelle composante: la Digital factory. "C’est un outil qui doit promouvoir le numérique et qui a tout son sens puisqu’il colle à l’esprit smart city de Namur, commente Vincent Maillen. Il y aura un étage supplémentaire qui lui sera réservé." Il est également complémentaire aux missions de la Cité des métiers qui est "un carrefour pour l’emploi et la formation tout au long de la vie", rappelle le conseiller Engagé.

La Digital factory permet aussi, et surtout, au Forem d’avoir l’assise financière nécessaire à la concrétisation du futur QG du quartier Rogier grâce à un nouveau subside régional. "Il y a huit millions€ pour la Cité des métiers financés par le Forem et un subside de 2 millions€ pour la Digital factory, ajoute Vincent Maillen. C’est le signe qu’il y a une réelle volonté politique de voir les cités des métiers se développer."

De fait, dans un arrêté datant du 20 octobre 2022, le gouvernement wallon, via la ministre Christie Morreale (PS), a décidé d’octroyer une subvention au Forem en vue de la mise en œuvre de l’activité "digitalisation des formations grâce à la création, l’aménagement et l’équipement de Digital factories et d‘une Plateforme d’ingénierie en digital learning". La volonté politique s’est aussi manifestée, de manière tacite, à l’échelon communal. Le conseil adoptant la convention à l’unanimité et sans débat.