Un réseau de trafiquants de drogue démantelé à Bièvre

D’emblée, une enquête est ouverte par le Service enquêtes et recherches pour des faits de vente de produits stupéfiants. Les enquêteurs mettent en évidence l’existence d’une organisation criminelle d’une ampleur certaine.

Des renforts sont sollicités auprès d’autres zones de police et de la police fédérales. Après des devoirs d’enquête et de recherches, cinq perquisitions sont effectuées de manière simultanée en date du 28 novembre, sur les territoires d’Oizy, Hastière, Haut-Fays (Daverdisse) et Saint-Hubert. Six personnes sont interpellées, avec l’appui tactique des Unités Spéciales (G.I.S.) de la zone de police Namur-Capitale pour l’une d’entre elles.

Le 8 décembre, une autre perquisition sera réalisée à Blaimont (Hastière). Deux personnes sont interpellées afin d’être entendues par les enquêteurs.

Au total, une quantité de 560 grammes de cannabis est découverte ainsi que cinq armes à feu. Une somme de 1900 euros, trois voitures et une moto ayant servi au trafic de stupéfiants sont également saisies par les enquêteurs afin d’être vendus. Des téléphones portables et du matériel multimédia sont saisis pour exploitation des données.

Huit suspects en rapport avec cette enquête sont in fine placés sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction en charge du dossier.

Le 2 décembre, la chambre du conseil confirme la prolongation des mandats d’arrêt pour une durée d’un mois. Les suspects devront comparaître à nouveau avant le 2 janvier devant cette même chambre du conseil, qui devra décider de la prolongation ou pas de ces mandats d’arrêt.

Cette enquête aura permis de démanteler une organisation criminelle qui alimentait la région de Bièvre, Hastière et Daverdisse en cannabis et en cocaïne et ce, depuis plusieurs années. Au total, 17 policiers de la zone de police Houille-Semois appuyés par cinq collègues de la zone de police Lesse et Lhomme, une section du G.I.S. de la police locale de Namur et 5 maîtres-chiens drogue de la police fédérale ont été engagés.