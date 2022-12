Reconnexion entre le centre de Namur et Bomel: le PTB se trompe de cible, selon la Ville

Et l’échevine de la mobilité de rappeler que les sollicitations qui leur sont adressées par la Ville sont régulières et insistantes. Cela va d’ailleurs bouger pour l’entrée de la gare, avec un cahier des charges visant la réfection des ascenseurs et de l’escalator programmé pour le printemps. Les travaux devraient débuter à l’automne. Quant aux ascenseurs de la passerelle d’Herbatte, ils sont équipés d’une armoire électrique depuis le mois de novembre. Un raccordement est toutefois encore nécessaire pour qu’ils puissent fonctionner pleinement.