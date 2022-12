Les membres de l'athénée de Beauraing solidaires pour faire du rêve d'Enzo une réalité

Enzo est un petit garçon qui a commencé sa scolarité en 2013 auprès d’Anne Charlier, institutrice maternelle. Il a suivi un cursus scolaire exemplaire. Malheureusement, il y a quelques mois, il a déclaré une maladie grave. Depuis le début, il est entouré au quotidien par ses camarades de classe, ses enseignants et ses parents peuvent compter sur le soutien des autres parents de la classe pour traverser cette épreuve difficile. Tous mettent du cœur pour apporter le meilleur à Enzo qui, malgré les épreuves qu’il rencontre, ne cesse de faire preuve de courage. Et son plus grand rêve reste à exhausser: il aimerait se rendre à Disneyland Paris avec sa famille. Une enseignante touchée par cette demande en a parlé à ses collègues, puis à la direction de l’athénée ainsi qu’à toute personne pouvant l’aider à atteindre ce rêve pour Enzo. Elle en a aussi discuté avec la maman d’Enzo afin de lui demander le "feu vert" à la mise en place de différentes initiatives pour atteindre ce projet.

Avec l’aide d’un groupe de couture de l’EAFC de Dinant, cette enseignante a créé des foulards. Elle s’est également adressée à trois autres personnes sachant tricoter pour confectionner des bonnets. Les bénéfices récoltés par la vente de ces articles seront remis à l’association Make-A-Wish Belgian South, un partenaire important de cette action qui apporte le complément nécessaire à la bonne réalisation du projet.

Ce vendredi 16 décembre, seront dévoilés tous les acteurs de cette merveilleuse aventure humaine qui ont participé d’une façon ou d’une autre à la concrétisation du rêve.

Tous ensemble avec Enzo, le public est invité à vivre la magie du marché de Noël au sein des bâtiments de l’athénée royal.