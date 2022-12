Foot Christmas Village à Temploux: pas l'affluence espérée (vidéo)

"Pour le premier match des Belges contre le Canada, on a accueilli 1 200 personnes. Pour le match contre le Maroc, 1 700. C’était un dimanche après-midi alors ça a mieux fonctionné et pour celui contre la Croatie, on était à 800 mais c’était à 16h un jeudi", détaille Jonathan Rucquoy, président de l’ASBL Vintage Music Festival, qui organise des événements dont celui-ci.

Si au départ le Foot Christmas Village devait ouvrir dès 11h, ses heures d’ouverture ont finalement été réduites et adaptées en fonction de l’horaire des matchs. "On avait un site exceptionnel aménagé de manière super sympa mais on était assimilé à une fanzone plutôt qu’à un marché de Noël. C’est une déception en termes d’affluence mais pas au niveau de ce qu’on a pu offrir, ajoute-t-il. Samedi dernier, on avait organisé une soirée salsa-bachata et la veille c’est le DJ Daddy K qui était là… Les gens qui sont venus étaient satisfaits de ce qui était proposé."

Un investissement de plus de 100 000 €

Certains chalets ont mieux fonctionné que d’autres comme le Chalet du capitaine qui proposait des pains raclette, du rhum et des liqueurs. "C’est toujours un peu le jeu, estime Jonathan Rucquoy. L’événementiel en général est un pari et c’est ingrat aussi car plusieurs paramètres rentrent en jeu: la météo, l’envie des gens, le contexte… Ici, malheureusement, les Belges ont été éliminés en phase de poules." Et on ne peut que le déplorer.

Pour l’ASBL, ce Foot Christmas Village représentait un investissement entre 100 000 et 150 000€. "Ce n’est jamais bon pour notre ASBL. On sera en perte mais il faut assumer. On s’engage à ce que tous les prestataires soient payés (la sono, les écrans géants, la location du bâtiment, la Sabam, les droits TV, la sécurité, le défraiement des bénévoles, etc.), affirme-t-il. On fera évidemment le bilan à la fin." En attendant, pour ramener du monde et terminer sur une note plus positive, l’ASBL organise le Vintage Music Festival axé sur les années 80-90 avec Mister Cover et Mother Cover ce vendredi 16 décembre et DJ Furax, Mademoiselle Luna et d’autres dj’s samedi. Sans oublier la petite finale de la Coupe samedi et la grande finale dimanche.

Matchs gratuits et entrée au festival: 10 € par jour.