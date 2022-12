Éghezée: l'école Saint-Martin renoue avec son marché de Noël

Après avoir été supprimé à deux reprises, pour cause de Covid, le traditionnel marché de Noël, organisé par l’école libre Saint-Martin, reprend du service cette année. Actuellement, et jusqu’à samedi, la garderie de l’école vit au rythme des fêtes de fin d’année. "Depuis septembre, explique Sébastien Massart, directeur de l’école fondamentale, l’équipe travaille et a créé des décors" maison ". Cette année, les enfants ont mis la main à la pâte en réalisant de véritables œuvres d’art. Les douceurs sont aussi d’actualité grâce aux parents qui ont réalisé des pâtisseries pour garnir le buffet."