Andenne : quatre projets en lice pour la 3e édition de Proximity

Andenne à vélo sans âge

Initié par le Gracq d’Andenne, ce projet s’inspire d’un mouvement né au Danemark en 2012 qui propose aux personnes âgées des balades à vélo afin de leur permettre de sortir au grand air et de nouer des liens sociaux. L’ambition est de véhiculer grâce à un vélo triporteur des personnes ne pouvant plus se déplacer seules à vélo. La volonté est de partager le plaisir du vélo et de leur faire (re)découvrir la commune. Une collaboration est d’abord prévue avec des maisons de repos et de soins. Ensuite, le triporteur pourra emmener aussi d’autres Andennais.

Hôpital des jeux

Via ce projet, Coala ASBL propose de réparer des jeux de société cassés ou incomplets. "Le jeu de société permet de vivre des moments de complicité en famille ou entre amis. Mais il arrive qu’une pièce se perde ou se casse et que le jeu reste dans l’armoire, déplore l’ASBL. Avant d’être jeté, Coala entreprend de récolter (à la Ludothèque située au 230 de l’avenue Roi Albert) et de trier des pièces de jeux incomplets pour leur donner une seconde vie. Celles-ci permettront de remplacer des pions manquants ou de servir de base pour créer de nouveaux jeux lors d’ateliers avec les enfants."

Mare pédagogique

Le projet de l’ASBL Au temps libre consiste à réaliser une mare pédagogique à Coutisse qui servira à l’observation de la biodiversité en milieu aquatique et de l’écosystème qui l’entoure. Ce sera aussi un support pour des journées d’information sur l’importance de l’eau et de l’environnement. L’idée est de la rendre accessible aux enfants des écoles maternelles et primaires, associations et groupes qui souhaitent observer, débattre, apprendre et échanger sur le thème de l’eau et de l’environnement.

Sentiers d’autrefois

Autour d’un jardin de curé, d’un maraîchage, d’un four banal et d’une petite fermette, les Sansonnettes proposent de redécouvrir les sagesses et le savoir-faire d’antan pour les réinviter dans nos vies actuelles. Elles s’intéressent à la manière dont on faisait avant pour vivre sans plastique et hydrocarbure, sans moteur de recherche et satellites. Ce projet est né d’une rencontre entre une ouvrière agricole bobo néorurale et dix élèves de l’école secondaire professionnelle spécialisée Saint-Lambert à Bonneville. Ils proposent un espace troc/dons/échanges et de documentation, des ateliers et chantiers collectifs mensuels, des repas et des grandes fêtes saisonnières.

Le budget demandé pour chacun de ces projets s’élève à 10 000€ sauf pour l’hôpital des jeux, 2500 €.

Nouveauté cette année: les citoyens sont impliqués et peuvent voter pour le ou les projet(s) qu’ils souhaitent soutenir. "Avant, c’était le jury qui décidait, précise Vincent Sampaoli, échevin de la transition. De plus, cette fois, deux citoyens feront partie des sept jurés. Ils seront tirés au sort. Ils ne doivent avoir aucun intérêt dans un des projets proposés ni aucun mandat politique." Toute personne de plus de 16 ans domiciliée ou travaillant à Andenne peut voter.

Les votes obtenus compteront pour 50% dans le choix du jury qui se réunira le 23 janvier pour définir les projets retenus et financés. "Consciente des changements sociaux, économiques, environnementaux et culturels à venir, Andenne s’est engagée dans la transition lors de cette législature. Ces initiatives citoyennes permettent non seulement de rapprocher les citoyens mais aussi d’encourager la solidarité, l’économie circulaire, l’inclusion, etc", note l’échevin.

Pour voter: www.proximityandenne.be.