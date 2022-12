Yvoir stoppe son Plan Habitat Permanent

"Le fait est que le plan HP, dans le parc de la Gayolle, ne fonctionne pas car peu de personnes sont intéressées par l’idée de partir. Il est déjà arrivé que certaines familles soient relogées puis finalement reviennent", résume l’échevin en charge du plan, Étienne Defresnes.

Le plan HP vise à favoriser l’accès aux droits fondamentaux de tous et en particulier le droit au logement. Il s’articule autour de deux axes: l’aide au relogement et l’aide au déménagement. Tous les résidents ne sollicitent pas forcément l’aide du plan. Certains sont des habitués, d’autres font des demandes plus ponctuelles quelques fois l’an. Difficile de déterminer le nombre exact d’intéressés parmi les 398 résidents globaux. D’après le portail de cohésion sociale, le parc résidentiel de la Gayolle comptabilisait 374 résidents permanents à lui seul le 31 décembre 2021. Le site des Arpents Verts en comptait trois tandis que le Parc Thibaut en avait 21.

Une copropriété compliquée

Au départ, la Commune possédait cinq parcelles sur le site de la Gayolle, elle n’en dispose plus que d’une aujourd’hui. "La Commune avait acheté ces terrains dans l’optique d’aérer le parc. À ce moment-là, les copropriétaires nous demandaient de participer aux charges fixes, ce qu’on ne trouvait pas cohérent. Nous avons donc suggéré l’idée d’aménager le parc et en contrepartie on arrêtait la participation aux frais. Mais quelle que soit l’approche, on voyait que ça ne fonctionnait pas.", explique Étienne Defresnes. Les élus ne savent pas encore ce qu’il adviendra de cette ultime parcelle.

Le CPAS continuera la prise en charge

Autrefois un parc de loisir, la Gayolle accueillait essentiellement des vacanciers. Au fil du temps, les cabanons ont été revendus à des habitants permanents. "La mixité s’estompe malgré nos efforts", note l’ancien bourgmestre d’Yvoir. Intrinsèquement, beaucoup de personnes vivent là car sont en situation de précarité et aidées par le CPAS local.

Celui-ci poursuivra seul la prise en charge des personnes dans le besoin d’une aide sociale. La suppression du service entraînant la fermeture du bureau sur place. "Ce n’est pas parce que le plan n’existe plus que les assistants sociaux du CPAS ne vont pas continuer à aider les personnes dans le besoin !" insiste Étienne Defresnes. "Pour les aider, nous avons deux véhicules avec chauffeurs qui peuvent assurer des déplacements vers le CPAS tous les jours: le taxi social et un second véhicule que nous venons d’acquérir. C’est un des éléments qui a participé à la rupture du contrat."

D’un point de vue administratif, la convention de partenariat indique que "dans l’hypothèse où une commune souhaite se retirer du dispositif malgré sa présence dans un ou plusieurs équipements de plus de 25 habitants permanents, elle veillera à motiver son retrait". Le point devrait prochainement passer au conseil communal pour acter la décision, avec, sans doute, des explications plus précises.