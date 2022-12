Un deuxième album pour Frédéric Saudemont

Cet album, plus diversifié, décrit aussi bien un homme qui pleure et qui a la liberté d’exprimer ses larmes, tant de joie que de tristesse que Sauver Sarah qui relate avec pudeur la liberté des femmes voilées. La sensualité et la gaieté sont présentes dans des chansons qui dépeignent le printemps et la joie de chanter.

Plus profond aussi comme l’évocation de l’âge de la guerre ou Carpe diem, une invitation à vivre le moment présent. L’artiste évoque aussi, dans une satire musicale, les sites de rencontres, une arnaque et une nouvelle version de Danse.

Corentin Pinoy et Jean Marc Godfroid sont ses deux compositeurs. Ils lui ont donné de nouveaux défis, un vent nouveau vers lequel il aspirait. De nouveaux sons aussi, du piano à la guitare électrique avec le saxophone en fil rouge.

Frédéric prépare des concerts, dans le coin d’abord, des moments de partage avec ses musiciens, Corentin Pinoy au piano, Arthur Hirtz au saxophone et Gaëlle Dricot à la flûte. On le rencontrera le 11 février, à 20h au Sista Sista, à Ciney et le 18 mars, à 20 h, à la galerie de l’Artpéro, à Crupet.

Des chansons inédites seront proposées lors des concerts.