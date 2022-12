Début 2022, de nombreuses réunions ont été organisées dans le cadre du projet de Parc naturel Cœur de Condroz. Celles-ci ont permis d’identifier les grands enjeux du territoire et de proposer des pistes d’action pour répondre à ces enjeux. Sur base de cet important travail participatif, un plan d’actions a été élaboré et déposé auprès de l’administration wallonne.

En espérant la reconnaissance du Parc naturel, le territoire Cœur de Condroz composé de ces mêmes communes prépare en parallèle une candidature GAL dans le cadre du programme européen Leader. Deux GAL sont en effet pour le moment actifs sur ce territoire: le GAL Condroz-Famenne et le GAL Tiges et Chavées. Ces deux GAL vont fusionner pour n’en faire plus qu’un: le GAL Cœur de Condroz.

Leader (Liaison entre actions de développement de l’économie rurale) est une mesure de la PAC (Politique agricole commune) qui vise à financer des projets pilotes en zone rurale. Son but est de faire émerger des projets collectifs, innovants, durables et ayant un impact sur le territoire, sur des thématiques aussi diverses que l’agriculture, l’environnement, l’emploi, la cohésion sociale, la culture, le tourisme, le patrimoine, les énergies renouvelables, la mobilité,. Ces projets sont mis en œuvre habituellement par les GAL.

Concrètement, les financements Leader permettront de mettre en œuvre une partie du projet de territoire décrit dans le plan de gestion élaboré pour le Parc naturel. Pour cela, un nouvel appel à la participation citoyenne en proposant aux habitants et forces vives du territoire de proposer des pré-projets est lancé.

Vous avez une idée de pré-projet qui permet de répondre aux enjeux du territoire pour la période 2024-2027 et qui s’inspire éventuellement des actions proposées dans le plan d’actions du Parc naturel ? Alors faites-en part.

Qui peut introduire un pré-projet ? Comment proposer vos idées ? Comment ces pré-projets seront-ils sélectionnés, et par qui ? Retrouvez toutes les informations pratiques sur https://cœurdecondroz.be.

Les équipes GAL se tiennent à la disposition des porteurs de pré-projets pour répondre à leurs questions: info@coeurdecondroz.be – Xavier Sohet, 0479 53 98 57 – Valérie Grandjean, 0496 32 37 36. Des séances d’info sont programmées: le mardi 20/12 de 18h à 19h en distanciel et le lundi 16/1 à 20h à la Salle Saint Martin à Emptinne