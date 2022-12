Le problème est survenu en fin de journée, à la sortie des écoles. Là, tous les élèves étaient là mais vu l’offre adaptée et restreinte, la place était chère. Tellement chère que des enfants sont restés sur le bord du chemin et ont dû attendre patiemment la tournée suivante. Pas génial quand on a une journée dans les pattes.

Cette situation découlant de la décision des instances du TEC a mis en difficulté des chauffeurs. Refuser l’accès à des enfants qui ont effectué une longue journée n’est pas simple. Les éducateurs ont dû composer avec la situation. Ceux-ci devant veiller au suivi des élèves.

Pour la suite des événements, la question à se poser est de savoir si des sessions ont bien lieu et touchent-elles tous les étudiants. Une école du Beaurinois contactée a indiqué qu’il n’y aurait pas de session. Deux autres semblent adhérer à cette option. Il reste à voir si elle colle à la vision du TEC.