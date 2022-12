Parcours de sapins pour éclairer les cœurs

Ils ont été disposés sur un parcours dans le parc communal ainsi que sur la placette des fontaines, le long de la maison communale.

Chocolat chaud, grog d’hiver et chants de Noël par la chorale du syndicat d’initiative étaient au rendez-vous pour cette deuxième édition.

Le président du Syndicat d’initiative, Julien Rosière, a expliqué qu’il est important de mettre un peu de lumière dans les yeux et les cœurs des habitants. Vingt-deux sapins ont ainsi été décorés par différentes associations locales, comités de quartiers ou commerçants.

Les participants

Un merci à l’adresse du personnel communal qui a donné un solide coup de main et à tous les participants, l’accueil extrascolaire, Entre-nous et l’institut, le plan de cohésion sociale et le CPAS, les écoles communales d’Yvoir et de Spontin, les écoles libres Saint-Vincent, Notre-Dame-de-Bonne-Garde, l’internat du collège de Godinne-Burnot, mais aussi les randonnées du Bailti, le centre Pierre bleue de la Croix-Rouge, les dons du cœur d’Yvoir, Dinant et environs, le quartier du Launois, le comité des parents de l’école communale d’Yvoir, l’unité scoute, la Marie Lys, la boulangerie Champagne, la crèche de Durnal, le comité du quartier de la Fenderie, Bel Harmony, Notissino, Souffle un peu et bien sûr le Syndicat d’initiative.

Le bourgmestre Patrick Evrard s’est réjoui de ce projet qui veut être un symbole lumineux dans une période pas facile à vivre.

Il avait promis, l’an dernier, que lors de cette deuxième édition, il y aurait une double ration de vin chaud ou de chocolat chaud puisqu’il n’y en avait pas eu lors de la première édition. Ce fut le cas.