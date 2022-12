Namur: une pétition de 500 signatures pour un meilleur accès à Bomel (vidéo)

La gauche radicale namuroise relaye le ras-le-bol des signataires et des Bomellois et pointe les travaux d’aménagements maintes fois annoncés, sans cesse retardés: les ascenseurs de la passerelle d’Herbatte toujours pas mis en service, l’éclairage déjà défectueux du même passage sur voies ( "Nous constations encore la semaine passée que seuls 4 tubes sur 96 étaient fonctionnels", dit Robin Bruyère) et les travaux à l’entrée Nord de la gare reportés à l’automne 2023. "Quel signal envoie-t-on aux habitants des quartiers ? Il faut arrêter de les balader de report en report: tous les citoyens ont droit à avoir accès facilement et en toute sécurité au centre-ville. Il faut un calendrier clair, arrêter avec les fausses informations, et que la Commune s’implique réellement dans le dossier afin de trouver des solutions pour les riverains", poursuit le conseiller aussi piquant que le froid ambiant, depuis le pavé de la rue de Fer, mardi soir. Une dizaine de militants du PTB avaient rejoint le mouvement en prélude de la séance du conseil communal.