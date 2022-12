Namur: la maison de l'architecte Roger Bastin bientôt classée

La maison, construite en 1959-1960, est toujours habitable et en très bon état. Elle a été conservée dans son aspect d’origine, intérieur compris, ce qui en fait sa valeur. Elle n’est pas visitable mais pourrait l’être à certaines occasions telles que les journées du patrimoine. Cette dernière est sans aucun doute représentative de l’histoire de l’architecture belge et wallonne du XXe siècle.

Impulsion du patrimoine

La procédure est prise en charge par les services de l’administration wallonne et du cabinet de la ministre Valérie De Bue (MR), avec le soutien de la Ville de Namur. Le classement comme monument impliquera que les propriétaires (actuels ou futurs) ne pourront plus la démolir, ni y apporter quelconques modifications substantielles. Même des modifications mineures devront faire l’objet d’une autorisation de l’AWAP (administration wallonne du patrimoine) et respecter le style du bâtiment. La volonté est ici de s’intéresser à l’architecture du XXe siècle en retenant une sélection de bâtiments représentatifs de quelques architectes connus. Roger Bastin en fait partie et sa maison personnelle constitue une figure maitresse de l’architecture moderniste en Belgique. Les travaux éventuels pourront être subsidiés à 50% par la Région et à 60% si le monument est visitable par le public.

Une figure majeure de l'architecture moderniste

Roger Bastin est un architecte belge, figure majeure de la Wallonie du XXe siècle. Il a contribué à l’aspect actuel de la ville de Namur où se trouvait son atelier. Tout au long de sa carrière il a réalisé des projets de grande ampleur tels que le Musée royal de Mariemont, lemusée d’Art moderne de Bruxelles mais également le quartier universitaire de Namur puisqu’il a édifié les facultés de droit et d’informatique ainsi que l’imposante bibliothèque Moretus Plantin.

Bastin accordait une importance particulière au béton brut de décoffrage qui selon lui, traduit la recherche de l’essentiel et donne une esthétique.