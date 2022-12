La zone de secours NAGE dénonce le comportement du fédéral

Depuis, le conclave budgétaire fédéral a débouché sur un budget supplémentaire mais son montant n’a pas encore été communiqué à la zone. "Au mieux, ces moyens complémentaires porteront sur quelques centaines de milliers d’euros, soit entre cinq et dix fois moins que l’augmentation des apports locaux, a précisé Maxime Prévot (Les Engagés), en sa qualité de président du conseil de la zone. Par ailleurs, le complément fédéral est annoncé comme une aide unique dédicacée à l’exercice 2023 uniquement."

À ce titre, tous les représentants de la zone se sont abstenus lors du vote de l’adoption du budget 2023, à l’exception d’une commune. Seul le bourgmestre de Gembloux s’est prononcé favorablement. "Cela, pour tout de même pouvoir disposer d’un budget fonctionnel et de ne pas générer de difficulté opérationnelle pour les services de secours. Car sur le fond du dossier, tous les représentants locaux partagent la même indignation", a précisé Maxime Prévot, bourgmestre de Namur.

"En 2020, nous avons entrepris une action en justice contre cette carence fédérale et nous avons gagné en première instance contre l’État, a-t-il ajouté. L’État belge a donc été mis en demeure de mettre en œuvre et définir le ratio de cofinancement pour le 1er juillet 2022 ; ce qu’il a fait par l’adoption d’un arrêté royal visant à mettre à son avantage une série de moyens financiers dits 'cachés' en faveur des zones de secours. Le procédé est grossier et irrespectueux des zones de secours."

Dans ce contexte, le président du conseil de la zone et ses partenaires ont tenu à rappeler mar di qu’ils sont scandalisés par "ces manœuvres juridiques, par le manque de dialogue avec les ministres de l’Intérieur successifs de ces dernières années et par cette absence de considération vis-à-vis des Communes et des services de secours qui sont à l’agonie."

Une position symbolisée donc par la contestation massive lors de l’adoption du budget 2023 de la zone.