Grand-Leez : la subvention du centre d'art Exit 11 finalement accordée par la ministre Linard

Dans sa réponse, la ministre Linard a reconnu ne pas être au fait de la situation. Elle s’est dite étonnée de cet avis négatif au regard de l’évolution du centre d’art ces dernières années. Dès lors, afin de permettre la pérennité des actions, celle-ci a tout de même décidé d’accorder un soutien équivalent à celui de 2021, soit 7 000 €.

Celui-ci est toutefois conditionné aux recommandations émises par la commission, à savoir: établir une distinction plus claire entre les activités culturelles et commerciales ; réorganiser le site Web pour permettre une meilleure compréhension des missions et activités développées ; et favoriser l’accessibilité horaire.

Concernant la première demande de subventionnement pluriannuel d’un montant de près de 195 000 €, elle aussi refusée, la ministre a cette fois décidé de suivre l’avis de la commission. "Si la place et le rôle que le centre d’art joue dans le paysage de la FWB ne sont pas remis en question, certains efforts sont encore nécessaires."

Une réponse actée par Benoît Dispa qui espère qu’en collaborant avec le centre culturel Atrium 57, Exit 11 sera en mesure de se conformer aux attentes de la commission.