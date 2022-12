Faire son Service Citoyen à la Province

Il n’est pas nécessaire d’être en décrochage scolaire pour pouvoir intégrer le Service Citoyen. "C’est un projet d’émancipation personnel, explique-t-on. Qu’on possède un master ou qu’on ne sache pas très bien ce qu’on veut faire, c’est la possibilité de participer à un projet solidaire, sur base volontaire."

Le principe ? Choisir une fiche-mission (que ce soit dans la culture, l’environnement ou le social) et s’impliquer pendant six mois. Le tout en résidentiel. Le jeune reçoit une indemnité de 10 € par jour. "Il y a un aspect collectif. Chacun fait partie d’une promotion". En ce qui concerne plus précisément Namur, la coopérative Paysans-Artisans, la Maison de l’écologie ou encore certaines Maisons des Jeunes sont partantes tout comme la Province.

Pour l’heure, les volontaires s’orientent davantage vers des missions de type culturel. C’est ainsi que le Delta serait particulièrement prisé. Toujours sans statut légal contrairement à d’autres pays européens, le Service Citoyen voit dans cet engagement de la Province un soutien politique. Pour les personnes intéressées, il existe une seule antenne pour les provinces de Namur, Brabant wallon, et Luxembourg. Pour plus d’infos, il existe des séances.

Inscription: service-citoyen.be.