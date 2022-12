Donnerie de Noël à Onhaye

Comme le précisait Sabrina Ciarmoli, "guirlandes, cartes postales même, sapins artificiels, jeux de lumière, personnages de la crèche, etc" sont vite partis. Il n’a pas fallu plus d’une heure pour que tout s’en aille. Le public venu, soit en curieux, soit en amateur de Noël, était satisfait de cette première expérience. Pas étonnant quand on a vu, sur les tables, des objets toujours dans leur emballage primaire. Voilà une manifestation qui aura certainement des émules, dès l’an prochain. Disons aussi qu’une fois la porte de l’église franchie, une bonne odeur mêlée de vin et cacao chauds a aussi attiré les Walhérois, ainsi que des visiteurs venus de plus loin.