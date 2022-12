Dinant: un coup de tesson juste en dessous du coeur

Les faits se sont déroulés en deux temps et ont été entièrement filmés par les caméras de surveillance de la Ville de Dinant. Une première altercation a eu lieu entre les deux individus, rue Grande. Le prévenu explique que la victime, qui voulait lui vendre une voiture volée, lui a mis un coup de genou dans le ventre. Ce n’est toutefois pas vraiment ce que les caméras ont filmé. Sur les images, le prévenu, arrivé par-derrière, a été mis au sol. “Car il était bourré, il a traversé la route et me touchait. Je lui ai fait une balayette”, explique la victime. Finalement, des amis et connaissances des deux protagonistes les ont séparés.

Mais le prévenu n’en est pas resté là. Il s’est rendu dans un night-shop tout proche, s’est emparé d’une bouteille de bière qu’il n’a pas payée et est revenu à la charge. “Je voulais lui offrir cette bouteille pour qu’il se calme”, affirme l’intéressé. Encore une fois, les caméras n’appuient pas sa version. Bouteille à la main, il a couru vers son opposant et a tenté de le frapper avec. “Je me suis saisi du cadenas de vélo (NDLR: dans le dossier, une chaîne de vélo et un nunchaku sont évoqués, l’arme n’a jamais été retrouvée) que j’avais dans mon sac banane pour me protéger, ce qui a cassé la bouteille”, a réagi l’autre individu. La suite, avec le tesson de bouteille, est connue.

Le parquet de Namur estime que la tentative de meurtre est établie dans le chef du principal prévenu, sur base de la nature de l’arme, à savoir “un objet extrêmement tranchant”, de la zone létale visée et de l’attitude du prévenu qui a pris la fuite après les faits. Cinq ans de prison ont été requis à son encontre. L’homme est en état de récidive. Il a écopé de 40 mois avec sursis probatoire en avril 2020, déjà pour tentative d’homicide.

Au contraire, la défense estime que cette intention homicide n’est pas établie et plaide une requalification des faits en coups et blessures volontaires et un sursis probatoire.

Un mois de prison a par ailleurs été requis contre la victime, poursuivie pour détention d’une arme prohibée.

Jugement le 17 janvier.