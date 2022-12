Il y relève que le Tax-shift fédéral a fait perdre 400.000€ de recettes de l’impôt des personnes physiques à la Commune et le retard de l’enrôlement du précompte immobilier par la Région, en 2021, amène une perte de 350.000€. Et de regretter le sous-financement du Fédéral dans les zones de police et de secours, les charges de pensions toujours plus importantes, sans oublier les crises qui se sont succédé.

L’échevin a expliqué le contexte financier compliqué, avec des recettes en faible croissance de près de 10% et des dépenses qui augmentent plus rapidement, de 16.32%.

L’année 2023 sera marquée par l’inflation salariale, la fin de la tarification fixe des contrats d’électricité, l’augmentation des prix des matériaux et la hausse des taux d’intérêt.

18 millions de recettes et dépenses

Le budget ordinaire 2023 est présenté en équilibre, grâce entre autres au plan Oxygène (un plan d’aide aux communes par la Région wallonne). Il s’élève à l’exercice propre à un montant de recettes/dépenses de 16.846.186€, en augmentation de 15%. Sans deux mois d’additionnels supplémentaires à l’IPP (866.558€) et la recette Oxygène (642.190€) on enregistrerait un déficit latent de plus d''un million. Il s’explique par une augmentation de 2,8 millions€ en deux ans, de dépenses de personnel, de fonctionnement et de transferts, "impossible à absorber au seul niveau communal," dit l’échevin.

La réforme régionale de reprise par les provinces des zones de secours, entamée en 2020 est pointée du doigt : "On est très éloigné du ratio 50/50 de répartition des charges entre les niveaux de pouvoirs annoncé au moment de la réforme", signale l’échevin. Les Communes pestent de payer plus que leur dû. Et de poursuivre: "Si on est d’accord pour prendre notre part au niveau local, ce qu’on a fait jusqu’en 2022, les couches successives de sous-financements et de crises diverses nous plongent dans des déficits qui ne sont pas le fruit de la gestion communale."

L’échevin demande donc à l’État un refinancement structurel sur la question des charges pensions et des entités consolidées comme le CPAS, les zones de police et de secours: "et nous retourner vers nos citoyens (NDLR: en augmentant l’impôt, par exemple) sera notre dernière option," conclut-il. C’est ainsi que l’impôt des personnes physiques reste fixé à 8% et le précompte immobilier à 2600 centimes additionnels.

Le budget extraordinaire est équilibré à hauteur de 10,8 millions€. A épingler les aménagements de la maison communale de 260.000€, du bâtiment de la banque pour 120.000€, des box vélos sécurisés pour 178.000€, le remplacement de véhicules pour 405.000€, des travaux dans les écoles pour 395.000€ et des salles communales pour 102.000€. La rénovation énergétique du centre sportif est estimée à 1.422.000€. L’achat et l’aménagement du parking de la Hulle à 145.000€ et les aires de jeux, à 120.000€.