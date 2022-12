Tout a débuté par la décoration de la salle d’attente de la Maison médicale par la section "Les cerfs" du centre Le Gai Séjour. Ce centre, installé à Maissin (Paliseul) accueille en internat complet des adultes de nationalité française présentant une déficience intellectuelle modérée à sévère, éventuellement associée à des troubles du comportement.

Parallèlement à cela, la Résidence Saint-Hubert de Bièvre souhaite proposer des expositions au sein de ses installations. C’est ainsi que des tableaux du Gai Séjour seront exposés à la maison de repos.

La volonté a vite été d’agrémenter cette petite exposition par d’autres œuvres intergénérationnelles. Plusieurs collectivités ont donc répondu à l’appel: l’ATL (Accueil Temps Libre), les classes maternelles et primaires de l’entité, la crèche communale, le Centre culturel, la bibliothèque communale, le jardin collectif Terre’Happy, le Conseil communal des enfants ainsi que le PCS (Plan de cohésion sociale). Au total, ce sont donc quelque 250 personnes qui sont impliquées dans ce projet.

Séance photo avec saint Nicolas

Au départ, l’objectif était de proposer une exposition au sein de la résidence en juin. À présent, c’est toute une démarche intergénérationnelle qui s’est mise en place sur le territoire communal. L’exposition est donc maintenant une étape dans un processus et non plus le but.

L’envie de proposer un moment convivial à l’ensemble des participants a germé et vient de se concrétiser ce mercredi 7 décembre après-midi. Si saint Nicolas était déjà venu saluer les pensionnaires de la Résidence le jour de sa fête, il a décidé de rester un jour de plus sur terre pour participer à ce moment de convivialité et d’échanges intergénérationnels.

Saint Nicolas, conduit par une calèche, a été accueilli à la Résidence vers 13h. Tout le monde a ensuite pris la direction du Centre culturel soit en chaise roulante, soit avec le petit train du parc animalier "Entre Ferme et Forêt" de Rochehaut. Après une séance photo avec le grand saint, jeunes et moins jeunes se sont retrouvés à la salle pour un spectacle de clowns. L’après-midi s’est clôturée par un goûter.