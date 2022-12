À la Province de Namur, la participation citoyenne fait partie des matières gérées par le collège et son député Amaury Alexandre. Certains pourraient reprocher un manque de visibilité par rapport aux actions menées. C’est dans cette optique qu’une soirée de rencontres entre citoyens PRO-actifs s’est tenue au Delta, à Namur.

Au nombre des initiatives: le budget participatif. Lancé en 2021, ce budget doit alimenter des projets destinés à améliorer le cadre de vie des citoyens/associations impliqués. Quarante projets ont été déposés sur la plateforme, 21 dossiers ont été retenus et sept projets subventionnés. Quelque 8 650 personnes ont voté pour leur favori. Résultats: sept projets vont recevoir un montant sur un total de 200 000 €.

"Ce sont généralement des projets plus conséquents que ceux retenus dans le cadre de l’appel à projets. Ils doivent aussi être pérennes", commente le député Amaury Alexandre.

La sélection (où le vote des citoyens représentait 60%), 53% concernent l’amélioration du cadre de vie, 20 % la culture, les arts et le patrimoine. La solidarité et le social viennent en troisième place avec 18 %. Pour ce qui est de la localisation, le panel couvre la province avec deux projets pour Vresse et la présence appuyée de l’Entre-Sambre et Meuse.

Entre peinture et balades

Par montant, le premier concerne: Nafraiture (Vresse) "Sur les pas du peintre Léon Frédéric", porté par les amis du peintre bruxellois du XIXe. Promenade de 6 km en lisière du village, agrémentée de 15 reproductions du peintre venu à Nafraiture en 1883. Création de deux espaces conviviaux (49 832 €).

Rosée. "Rosée s’Embellit". Groupe de citoyens actifs souhaitant mettre en valeur le patrimoine historique du village et le "bien vivre ensemble". Créations d’espaces intergénérationnels aux centres historiques, parcours-balades avec explications, etc. (49 548 €).

Namur. Renaissance d’un cinéma de quartier au Cinex par le Collectif cinéma de quartier (porté par l’ASBL Cinex). Un nouvel espace culturel, "partenaire précieux pour les associations et le collectif" (40 000 €).

Florennes. "On dit que…" par le Conseil Consultatif Communal des Aînés. Anecdotes, histoires insolites, légendes à découvrir par le biais de panneaux explicatifs et de QR codes placés dans le cadre de balades-découvertes. Publication d’une brochure. (23 387 €)

Sombreffe. Mise en place d’un réseau points-noeuds pédestre par les Sentiers sombreffois. Projet qui va créer 60 km de chemins balisés avec 50 points-noeuds et 500 panneaux directionnels. Planificateur d’itinéraire en ligne et cartes classiques, version papier. (19 892 €).

Philippeville. Les Joëlettes de Philippeville par le Collectif de défense des sentiers et chemins de Philippeville. Forme de fauteuil roulant tout terrain pour les personnes à mobilité réduite. Cinq véhicules seront mis à disposition. (13 551 €)

Orchimont (Vresse ). Du Moyen Âge aux enjeux climatiques actuels par Les Voisines d’Orchimont ASBL. Embellissement du cœur du village, au travers d’un travail de mémoires, d’espaces-rencontres, etc. (3 790 €).

Un nouveau budget participatif est d’ores et déjà prévu pour l’année prochaine. La date de clôture est programmée le 21 avril 2023. En attendant, la Province espère que l’émergence de tels projets permettra de rassembler certaines démarches dans une émulation supracommunale.

Renseignements: ensemble.province.namur.be.