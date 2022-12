4 000 m3 de déchets… ou de matériaux ?

Il y a des coups de main qu’on regrette. C’est probablement ce que doit se dire cet entrepreneur jemeppois. En juin 2020, on commence les travaux d’aménagement du nouveau site de cette société de transports. "Et des voisins, pêcheurs, demandent qu’on leur construise un petit ponton pour qu’ils aient les pieds au sec quand ils lancent les lignes", explique l’avocate de la défense. Cet aménagement "en dur" ne plaît guère au DNF (Département Nature et Forêts). La police de l’environnement va également entrer dans la danse et s’intéresser de plus près au chantier en cours. Sur le site, on découvre 4 000 m3 de gravats. "Cela fait quand même 100 mètres de long, sur 20 de large et deux de hauteur", relève le substitut qui a sorti le décamètre. Pour l’accusation, il s’agit là de déchets illégalement entreposés. Pour la défense, ce sont des matériaux de chantier qui sont mis en œuvre pour assurer l’empierrement du site. "Si ça, c’est de l’empierrement, moi, je suis Maître Vergès", ironise Me Cartuyvels qui intervient pour la Région wallonne. L’entrepreneur avait en effet déjà écopé d’une sanction administrative de 4 000 €. "Un euro par mètre cube, ce n’est pas une sanction disproportionnée", siffle le conseil qui demande la confirmation de l’amende. Du côté de la défense, on parle d’un véritable acharnement et on demande que cette amende soit sensiblement revue à la baisse. Jugement le 16 janvier.