Onhaye : la zone super-blanche devient super connectée

Première belge

Le défi pour connecter correctement des villages très peu peuplés comme Miavoye (88 foyers), ce sont les coûts. Des tranchées sur des kilomètres pour tirer de la fibre optique, c’est impayable, surtout à travers une topographie compliquée.

La solution mise en place au bénéfice du hameau walhérois ? C’est une première belge, testée par l’opérateur. Une antenne parabolique installée à quatre kilomètres de là, à Hastière, envoie un signal à une autre antenne parabolique, non loin de Miavoye. Elle est posée sur un simple poteau. Direction une "armoire optique", puis les maisons sont connectées une par une par de la fibre, tirée de manière aérienne, via les poteaux d’Ores.

Le bourgmestre d’Onhaye, Christophe Bastin, explique que les maisons sont branchées au rythme de quatre par jour, et ce depuis des jours. Télétravailler à Miavoye, c’est désormais possible. Comme regarder des films en streaming. On est passé d’un débit de 3 Mbps à 1 000 Mbps. Exponentiel.

Et Felenne ? Un cran au-dessus ici

L’utilisation de faisceaux hertziens, en soi, n’est pas une première. On l’avait déjà fait pour le village de Felenne (Beauraing), il y a plusieurs années. L’antenne émettrice se trouve à Mesnil-Saint-Blaise (Houyet), la réceptrice sur le toit de l’ancienne maison communale de Felenne. Mais ensuite, les maisons sont connectées par le réseau "habituel", en cuivre. Et non par de la fibre optique. Voilà la différence avec Miavoye, explique le bourgmestre d’Onhaye, et voilà pourquoi c’est une première "chez lui".

Le bourgmestre de Beauraing, lui, souligne que la technologie mise en place à Felenne fonctionne bien. Le village de Wancennes en bénéficie également depuis plus d’un an, ajoute Marc Lejeune.

Des solutions sont donc trouvées au fur et à mesure, pour les zones super-blanches, car isolées et peu peuplées. Avec des solutions de plus en plus pointues, comme à Miavoye. Mais pour certains endroits, dixit le Beaurinois Lejeune, on s’arrache toujours les cheveux: "Pour Thanville par exemple, on n’a pas de solution".