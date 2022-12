90 ans des apparitions de Beauraing (épisode 3) | Des tas de médecins, des enquêtes et des controverses

160 médecins en un jour

Quatre médecins catholiques, les docteurs Goethaels d’Hastière, Lurquin de Houyet, Maistriaux et Questiaux, de Beauraing, s’emparent de l’affaire. "Ce sont de jeunes médecins qui sortaient de Louvain. Ils se sont dit qu’ils ne pouvaient pas laisser les choses aller comme ça, qu’il fallait aller voir." Ils se rendent sur place et commencent à analyser les faits d’un point de vue… strictement médical. Débutent alors les interrogatoires, après chaque apparition. Cette source poursuit: "Quand des médecins s’immiscent dans quelque chose, ils agissent comme des médecins… ils font des expériences et ils concluent. L’élément religieux là-dedans n’est pas pris en compte". L’historien et archiviste de l’État, François Moreau ajoute: "Pour rendre les enquêtes objectives, ils acceptent que tous les médecins, quelles que soien t leurs convictions philosophiques, puissent participer aux interrogatoires. Ils seront jusqu’à 160 un jour."

À l’époque, le notaire Adrien Laurent prend note. "Les questions fusent, le ton est assez virulent, précise François Moreau. Des médecins veulent en découdre. Les enfants sont presque considérés comme des accusés." Certains commencent à se forger un avis.

Début de la polémique

Entre dans la danse un certain Dr De Greeff, psychiatre. Jusque-là, les publications au sujet des apparitions étaient plus ou moins favorables, consensuelles. Mais, en avril 1933, une publication dans Les études carmélitaines va tout chambouler. "Pour la première fois, on se retrouve avec un livre en opposition directe qui va faire polémique", explique l’historien François Moreau. Et notre source religieuse d’ajouter: "Ce dossier d’une centaine de pages, réalisé après avoir passé deux jours seulement à Beauraing, dans lequel le médecin déniera tout caractère surnaturel des faits, va peser. Car l’homme, qui travaillait dans une maison de soins psychiatriques, était prof à Louvain. Son avis avait du poids." D’autant que, d’après cette source anonyme, le Dr De Greeff était en bons termes avec l’archevêque de Malines, le cardinal Van Roey, qui à l’époque ne se sentait pas fort concerné par les phénomènes d’apparitions.

Démarre alors une bataille par presse et livres interposés. "De nombreux ouvrages comme “Et si c’était le diable”, “Accusés, levez-vous”, “Le scandale de Beauraing” sortent. Certains ouvrages, défavorables aux apparitions, livrent des arguments, d’autres, favorables, y répondent. Cette bataille, parfois sur des détails, c’est ce qu’on appellera la controverse."

En parallèle, au niveau de l’Église, ça s’agite. D’autant qu’une épidémie de "visions" survient dans le pays (lire par ailleurs). Il est décidé d’examiner collégialement tous les faits. Deux commissions se créent discrètement, non pas au niveau du diocèse, mais bien au niveau de la Province ecclésiastique de Belgique. L’une est médicale. Elle est chargée d’examiner l’état de santé physique, psychique et mental des différents voyants, d’étudier aussi les guérisons présentées comme miraculeuses. L’autre est théologique.

Le pape s’en mêle

La commission médicale, dans son rapport de 1934, ne retiendra que les faits de Beauraing et Banneux. Les enfants y seront considérés comme "normaux". Le reste sera "liquidé". Place aux théologiens qui auront "du fil à retordre".

Il est question alors, pour les évêques de Namur et de Liège, de récupérer leur compétence, perdue au profit de l’archevêché de Malines, présidé par Msg Van Roey, pour juger les faits. Ce ne sera pas simple. En 1935, l’évêque de Liège, en son nom et au nom de l’évêque de Namur, ira rencontrer le Saint-Office et le pape Pie XI en personne. Mais la méfiance est toujours de mise. Les compétences restent à Malines.

Les évêques de Namur et de Liège sont toutefois autorisés à établir une commission diocésaine. Celle de Namur tiendra 73 séances et procédera à 94 interrogatoires, de témoins favorables et défavorables. "Le problème, c’est que certains opposants refusent de se présenter… dontle docteur De Greeff . Ce qui va tout bloquer", précise notre source anonyme. Vu cette situation, la commission refuse de donner un jugement définitif faute d’avoir entendu tous les opposants. "D’autant qu’ils disaient détenir des soi-disant documents accablants… qui en réalité étaient déjà connus", précise François Moreau.

Finalement, en pleine guerre, début 1943, le nouvel évêque de Namur, Mgr Charue, finira par récupérer sa compétence. Ayant eu connaissance du travail de la commission et le temps de se forger un avis, il autorisera le culte, en grande pompe, le 2 février 1943. Six ans plus tard, le 2 juillet 1949, il reconnaîtra le caractère surnaturel des faits.

Deux livres aux éditions Rex dirigées par… Léon Degrelle

Rapidement, le Dr Fernand Maistriaux publiera deux brochures sur les apparitions : Que se passe-t-il à Beauraing, fin 1932, et Les dernières apparitions de Beauraing, début 1933, aux éditions Rex fondées par Léon Degrelle. «Il était directeur des éditions à ce moment-là, précise l’historien François Moreau. II se lancera en politique un peu plus tard. À l’époque, Rex est une émanation de l’Association catholique de la jeunesse belge. Ce n’est pas le mouvement d’extrême droite qu’on connaîtra ensuite.» Il ajoute : «On a souvent reproché à Degrelle d’avoir exploité Beauraing et Banneux. Au départ, il n’était pas convaincu que ces brochures allaient se vendre. Il va se rendre à Beauraing et assister à l’extase des visionnaires. Il sera convaincu de les éditer. Rex en tirera plus de 100 000 exemplaires. C’est un gros succès d’édition cette année-là.» A.M.

« Je voudrais que les apparitions à mon bon-papa soient reconnues »

Pour la première fois, Tilman Côme (junior) a pu s’exprimer à propos de son grand-père. Il a pu se «délivrer» d’un secret qui le rongeait. ©EdA

Il est 16 h 30 lorsque nous arrivons chez lui, à Frassem (Arlon). Sur la table, la documentation d’époque concernant son grand-père est étalée. À 87 ans, l’homme qui porte les mêmes nom et prénom que son aïeul est remonté dans ses souvenirs, qu’il avait été contraint d’enfouir profondément. L’émotion est palpable. Elle s’accentuera au fur et à mesure de la discussion.

En 1933, son grand-père, Tilman Côme, "qui aurait dû s’appeler Côme Tilman, l’inversion est due à une erreur administrative", souffle-t-il, aurait lui aussi vu la Vierge à Beauraing. C’était le 11 juin. Il avait 58 ans. "Il habitait Pontaury (Mettet). Il ne savait pratiquement plus marcher. Il était venu en pèlerinage avec ma grand-mère, mon père Émile et un ami, raconte Tilman Côme (junior) . À un moment donné, mon papa a quitté de quelques pas mon grand-père qui se tenait à la grille du pensionnat des sœurs. Il a commencé à prier …" Il poursuit: "Lorsqu’il a revu son fils, mon grand-père a dit: “Émile, je suis guéri, j’ai vu la Vierge.” Lui qui ne savait plus se baisser est parvenu à faire des mouvements qu’il ne pouvait plus faire jusque-là."

« On avait dit qu’on n’en parlait plus »

Le grand-père reviendra à Beauraing dès le lendemain en train "car la Vierge lui avait dit “à demain”". Ce jour-là, elle lui aurait promis "un secret" le 5 août. Ces nouvelles "visions" vont se répandre. Le 5 août, près de 200 000 personnes se rendront à Beauraing (voir notre édition du mardi 6 décembre). "À ce moment-là, les cinq enfants étaient contents. Ils se sont dit qu’enfin on allait les croire. Ça a rallumé la flamme, sinon ça tombait déjà en désuétude."

Tilman Côme disait avoir eu cette vision de chapelle lors d’une apparition. ©EdA

Le fait que son grand-père soit potentiellement "voyant", Tilman Côme (le petit-fils) l’a appris par hasard. "J’avais 5 ans, j’avais fait une bêtise. Mes parents m’ont dit: “ tu devrais être honteux de te comporter comme ça alors que ton bon-papa a vu la Sainte Vierge ”. C’est comme ça que j’ai su…" Il poursuit: "Lorsque mon grand-père est venu nous voir, je lui ai dit: “C’est vrai bon-papa que tu as vu la Vierge ? Il s’est retourné et il a dit en patois: “qui a dit ça ?” On avait dit à Monseigneur qu’on n’en parlait plus. Il a claqué la porte et il est parti."

Tilman Côme avait rencontré Mariette Beco, la voyante de Banneux. ©EdA

En réalité, d’après son petit-fils, les autorités religieuses avaient ordonné à son grand-père de ne plus parler des faits, le temps de réaliser les enquêtes, une concernant les cinq enfants et une, à part, le concernant. Le sujet est devenu tabou. L’église reconnaîtra les apparitions aux cinq enfants. Mais jamais les visions de son grand-père. "On a attendu, mais on n’a jamais rien vu venir. Il a dit: “C ’est malheureux, on n’a jamais cru en moi car l’Église estime que la Vierge ne peut apparaître qu’aux petits." À l’époque, d’après lui, deux clans se sont formés. "Les gens qui croyaient en mon grand-père et ceux qui croyaient aux enfants." On parlait même de "Cômistes". "On a dit pis que pendre, le meilleur et le pire sur lui. Il y a des choses abominables dans certains livres. Il en a souffert".

« Délivré du secret »

Le nom de Tilman Côme a ressurgi récemment lors d’un pèlerinage à Beauraing organisé par le doyenné d’Arlon (l’actuel doyen d’Arlon est originaire de Beauraing). "On a cité le nom de mon grand-père et quelqu’un a dit: “Mais je connais un Tilman Côme à Arlon…”" C’est comme ça que le sujet a refait surface.

Pour lui, c’est clair, son grand-père a vu. "Dites, un catholique comme ça. Mentir avec des affaires pareilles, il faut qu’il soit fameusement…" Et d’ajouter: "J’y crois parce que c’était mon grand-père et que je l’ai vu à l’œuvre. C’était un homme gentil. C’est l’homme que j’ai aimé le plus au monde." Il confie: "Je n’ai rien à gagner à raconter ça. Je suis content que mon grand-père ait vu la Vierge et je voudrais que ce soit reconnu."

Il est près de 20 heures lorsque nous quittons Tilman Côme. L’homme est fatigué, épuisé, "content de finir comme ça", soulagé de s’être libéré d’un poids. "Depuis toutes ces années, je n’en avais jamais parlé à personne." Et de lâcher: "Bon-papa, ils t’ont fermé la bouche et bien aujourd’hui, j’en parle. Je suis délivré du secret."