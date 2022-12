Saint-Servais : 21 logements neufs à la cité Floréal

Avant cela, il faudra procéder à la démolition des bureaux actuels, d’un entrepôt, de deux petits immeubles à appartements (qui ne sont plus conformes aux normes de confort et de performances énergétiques actuelles) et de trois garages.

Le permis d’urbanisme émane de la société Briot, spécialisée dans la taille de pierre naturelle. "Elle vend son terrain avec le projet. Même si c’est elle qui a introduit le permis, elle arrête ses activités et ne sera pas maître d’ouvrage, explique Antoine Lerouge, du bureau d’architecture namurois éponyme. C’est l’agence Aryês, de Wavre, qui s’occupera de la vente du bien."

À l’abandon, la rue de l’Industrie et la cité Floréal accueilleront des logements fin 2024. ©EdA - Florent Marot

Mixité sociale

C’est donc une pièce de plus au puzzle qui changera le visage du quartier Asty-Moulin (voir ci-contre). "Au niveau des gabarits, il s’agit de rez-de-chaussée + 3 pour les immeubles à appartements et de rez-de-chaussée + 2 + les combles pour les maisons", indique le service urbanisme de la Ville. "Le but du projet est de garder un espace aéré entre les bâtiments et de créer un rythme dans la rue pour s’intégrer au bâti existant et éviter une densification trop importante, poursuit Antoine Lerouge. Le choix de la diversité de logements (appartements et maisons) permet une mixité sociale chère à la Ville et s’intègre aux autres projets immobiliers du quartier."

La conception de ces logements a en outre été imaginée pour offrir un maximum d’espace à des prix maîtrisés, selon l’architecte, permettant l’accès à la propriété à des familles nombreuses. Certaines maisons peuvent offrir jusqu’à cinq chambres ou convenir à des professions libérales.

Les nouveaux logements disposeront de garages et de places de parking (dont certains pour PMR). La route sera élargie pour créer un trottoir et sécuriser la circulation des piétons. "Les plantations sur l’espace public ont été étudiées avec le service des espaces verts de la Ville pour en faire un lieu convivial, vert et fleuri. Ça va de soi dans un lieu nommé cité Floréal !"

Quartier à haut potentiel

Pour la Ville, ce quartier délaissé a du potentiel car il est proche de toutes les commodités ainsi que du RAVeL. Un quartier agréable en devenir donc, qui traduit sa volonté de faire revenir des habitants sur cet ancien site industriel. "Saint-Servais est une zone idéale à proximité de la gare. Le projet a été pensé pour privilégier les déplacements à vélo vers le centre-ville, relève Antoine Lerouge. Chaque logement dispose de places privatives pour vélos tandis qu’un parking à vélos destinés aux visiteurs est aussi prévu avec possibilité de recharge électrique. Cela s’imposait près du RAVeL !" L’enquête publique se déroule jusqu’au 12 janvier 2023. Si tout se passe comme prévu, les appartements et maisons pourraient être livrés pour la fin 2024.

Dossier à consulter sur rendez-vous à l’hôtel de ville de Namur du lundi au jeudi de 8h à 12h. Réclamations et observations à adresser à urbanisme@ville.namur.be.