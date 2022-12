Namur : les Gozettes révèlent des pépites créatives

Rendre le ménage sexy

D’upcycling, il en était aussi question au stand de l’ASBL Fwaye Lespwa, qui aide les personnes porteuses d’un handicap en Haïti. Elle propose des boucles d’oreilles confectionnées avec des coquillages et des noix de coco, des pochettes, des bandeaux, des chouchous, des tote bags et autres accessoires en tissu. "C’est même de la 3e main parce que le tissu est issu d’habits provenant de bulles à vêtements. Ils passent par la République dominicaine avant d’atterrir en Haïti où des femmes y fabriquent ces belles créations artisanales, explique Mathilde Freches. C’est Julie Drugmand, une kiné d’ici, qui est à l’origine de l’association. En Haïti, il n’y a quasiment aucune prise en charge des personnes handicapées. Grâce à l’ASBL, un centre thérapeutique a été créé et une école pour les enfants sourds est en projet à Anse-à-Pitres." L’occasion de faire de beaux cadeaux en étant solidaire.

Alyne François donne des trucs et astuces lors de ses ateliers et dans son «bar à lessive». ©ÉdA – Florent Marot

Le zéro déchet, ça passe aussi par la fabrication de produits naturels pour nettoyer sa maison. Avec son "bar à lessive", la Leuzoise Alyne François veut "rendre sexy les produits de ménage" en les élaborant comme des cocktails. Avec 40 grammes de savon de Marseille, deux cuillères de cristaux de soude et de l’eau bouillante, on peut ainsi faire du "Daïquiri lessive". Le mélange de savon noir, de bicarbonate de soude et d’argile donnera un "Bloody pierre d’argile". "C’est comme du Cif, ça nettoie toutes les surfaces", confie Alyne, qui prodigue d’autres recettes sur sa page Facebook "petite Marmite" et lors d’ateliers. Au marché des Gozettes, la créativité jaillit et les idées fusent pour réduire son empreinte écologique.