Suarlée : le FlagDel vers une régularisation après 25 ans de soirées sans permis

Profitant d’une demande de permis déposée par l’exploitant, ceux-ci sont revenus à la charge dernièrement. "Les émanations sonores en provenance de l’établissement […] dont on connaît le caractère particulièrement agaçant […] empêchent de trouver le sommeil ou de se rendormir", évoque le Comité de village de Suarlée. Les riverains décrivent également une série de griefs relatifs au stationnement, lequel déborde dans la bourgade lors de l’organisation de soirées, disent les riverains.

Un changement de législation

Il y a quelques semaines, les gérants de la boîte de nuit ont introduit une demande de permis ayant trait à la régularisation de leurs activités ainsi qu’à l’installation d’une station d’épuration individuelle pour le traitement des eaux usées domestiques et l’exploitation d’une parcelle agricole en parking. Comme le rappellent les opposants, le FlagDel n’a jamais bénéficié des autorisations nécessaires pour fonctionner. Pour le Comité de village, à situation illégale, décision radicale. Il "demande que le permis unique soit refusé et que l’établissement soit immédiatement fermé puisqu’étant exploité sans permis".

Historiquement, le Flagrant Délire a effectivement essuyé de nombreux refus. La seule décision favorable, émanant du Gouvernement wallon, avait été annulée par le Conseil d’État sollicité sur recours par les riverains. La plus haute juridiction administrative n’a jamais changé son fusil d’épaule lorsqu’il a été question de statuer sur le cas du dancing. Pourtant, aucun des arrêts rendus n’a été appliqué par le Collège. "Pour la simple et bonne raison que la motivation du Conseil d’État n’était pas liée à la sécurité mais bien à l’irrégularité administrative relative au parking, lequel est situé sur un terrain agricole, explique le bourgmestre Maxime Prévot (Les Engagés). Il aurait été dès lors abusif de faire fermer le FlagDel à l’époque. Il est préférable que la jeunesse dispose d’un lieu de sortie dans la région plutôt que de devoir faire des kilomètres, avec tous les risques que cela comporte en reprenant la route. C’est comme si je décidais de faire fermer un établissement Horeca parce que celui-ci n’est pas en ordre avec sa terrasse."

En 2013, le mayeur avait dès lors opté pour la conciliation en invitant les deux parties à plus de dialogue. Il avait aussi imposé aux gérants du dancing une série de mesures destinée à réduire les nuisances. Un limiteur sonore et un sas acoustique avaient été installés. Des aménagements destinés à mieux canaliser la circulation ont eux aussi été concrétisés avec le concours de la Région. "Et j’ai depuis lors beaucoup moins de doléances de la part du voisinage qu’auparavant", confie-t-il.

C’est aujourd’hui un changement de législation qui permet une révision du cadre. Ce n’est en effet plus le Cwatupe qui régit les questions d’aménagement du territoire mais bien le CoDT. Celui-ci offre une possibilité de déroger aux prescrits initiaux et d’utiliser des terres agricoles à des fins de stationnement. "Pour autant que la perméabilité des sols et la réversibilité des aménagements soient garanties ", dit Maxime Prévot.

Les gérants du FlagDel ont donc des raisons d’espérer que la nouvelle demande de permis soit la bonne. Un premier indicateur va dans leur sens: tous les services communaux se sont prononcés favorablement sur le dossier.