Rochefort: La satisfaction d’une double reconnaissance ministérielle pour l'Elan et Accueil Famenne

La maison d’accueil L’Élan à Rochefort (Accueil Famenne), qui s’occupe de personnes en difficulté et se charge d’accompagner ces personnes pour un emploi ou une formation, vient de recevoir la visite de Christie Morreale (PS), ministre wallonne de l’Action sociale et des Droits des femmes, ainsi que de Pierre-Yves Dermagne (PS également), vice-Premier ministre fédéral et bourgmestre en titre de Rochefort, dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.