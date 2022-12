Aux origines d’une histoire aujourd’hui encore sans fin, une plainte. En novembre 1999. Depuis lors, l’ancien bourgmestre de Dinant se trouve toujours dans les emmerdes. Il s’est défendu, il a été acquitté. Restent les frais d’avocats. Et ce n’est pas rien. ©BELGA

400 000 €, c’est la somme que réclament les avocats qui ont défendu Richard Fournaux dans l’affaire du Casino. L’ancien bourgmestre de Dinant, acquitté il y a dix ans, et ses anciens conseils s’accordent à dire que c’est à la Ville de payer. Le dossier a été plaidé au tribunal civil, ce jeudi.

2. La démolition d'un bâtiment à Namur

Un bulldozer a fait son apparition ce mercredi à Namur. Le chantier de la démolition de l’ancienne banque de la rue des Carmes a bel et bien débuté. Il est prévu de construire un nouvel immeuble à appartements, des bureaux, des commerces et une salle de sport.

3. Une paire d'échasses vieille de 300 ans

La restauration des échasses a été confiée à la Namuroise Fanny Cayron. ©ÉdA – Florent Marot

La société archéologique namuroise a dévoilé cette semaine une paire d’échasses datant du 18e siècle. Les vestiges restaurés permettent d’en savoir un peu plus sur ce fleuron du folklore namurois. On apprend ainsi qu’à l’époque, les échasseurs optaient pour des couleurs plus variées que le noir et le jaune des Mélans et le rouge et le blanc des Avresses.