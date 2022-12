Remplacement de l'éclairage au foot d'Aische : l'opposition regrette la méthode

49 000 €, ce n’est pas le montant d’un transfert mais bien le subside versé par la commune au club de foot d’Aische-en-Refail pour l’installation d’un éclairage LED et la rénovation des sanitaires. Du côté des IC, on ne critique pas la nature de l’investissement mais la méthode. "Il semble que vous ayez donné votre feu vert alors que les travaux étaient déjà réalisés", s’étonne Véronique Petit, pour le groupe de la minorité. "Et pour ces chantiers, vous n’avez eu qu’une seule offre. Ce n’est pas de la bonne gestion. Il faut au minimum trois offres. Dans un autre dossier, entre le devis le moins cher et le plus cher, ça allait du simple au double pour les mêmes travaux." L’échevin des Sports explique que le comité a dû agir en urgence. "L’éclairage datait de 1992", précise Luc Absil. "Quand le problème s’est posé, la saison allait démarrer. Et dans le calendrier de ses matchs, Aische joue toujours le samedi soir." Il fallait donc contre-attaquer en vitesse. Pour le choix de l’opérateur, l’échevin explique qu’il a fait appel au même qui venait d’intervenir dans les clubs voisins. "Et j’ai pu comparer ses prix avec celui de travaux identiques récemment réalisés à Taviers et c’était bien meilleur marché", insiste Luc Absil. Véronique Petit regrette que l’on doive déjà remplacer 19 chasses d’eau, dix ans après la construction des vestiaires. "J’ai suivi le chantier à l’époque", intervient le bourgmestre Rudy Delhaise. "On travaillait avec une enveloppe fermée de 1,5 million€ pour tout le chantier. Et il a fallu serrer des boulons." Il a donc fallu rogner sur la qualité. Mais dix ans plus tard, il faut déjà remonter sur le terrain. "Mais le comité gère ça en bon père de famille", insiste le bourgmestre. "Ce sont eux qui payent les factures d’eau et d’électricité. Ils sont donc très vigilants sur les consommations et les économies qu’on peut réaliser."