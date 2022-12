Namur : 16 chaises qui assoient un peu plus l’aura locale d’AC/DC

Il y a très peu de chances, espérons-le, qu’un tel sort soit réservé aux chaises qui seront installées sur l’esplanade AC/DC. Celles-ci s’inscrivent dans une nouvelle initiative destinée à souligner la relation entre le groupe de hard australien et la ville de Namur.

Il y a d’abord eu la dénomination de la placette située devant Namur Expo, là ou Brian Johnson a donné son premier concert avec la formation, le 29 juin 1980. Il y aura aussi la statue du chanteur dont l’inauguration est prévue au printemps (voir encadré), ainsi qu’un totem touristique évoquant l’histoire du groupe et son ancrage namurois. Et enfin, ce nouveau projet de chaises fixes, 16 en tout, qui constitueront le mobilier urbain de l’esplanade. Chacune d’entre elles met à l’honneur l’un des musiciens ayant officié au sein d’AC/DC.

Chris Slade, batteur entre 1990-1994 et en 2015 et 2016, a déjà pu apprécier un prototype, lors de sa venue au légendaire club de Verviers, le Spirit of 66.

Financement participatif

Pour financer l’ensemble du mobilier, l’ASBL Les Amis de l’esplanade AC/DC, qui chapeaute les différentes initiatives avec le concours de la Ville et de Classic 21, mise sur le financement participatif. Comme ils l’avaient déjà fait pour la statue de Brian Johnson. Un appel au parrainage auprès des communautés de fans et des groupes de reprises vient d’être lancé. En guise de récompense, les contributeurs verront leur nom figurer sur la réalisation. "Chaque chaise sera donc financée par un mécène et la gravure ainsi que la maintenance sera prise en charge par l’ASBL Les Amis de le l’esplanade AC/DC. Une convention sera également signée entre la Ville de Namur, le sponsor et l’association", précise l’ASBL dans un communiqué de presse.

Michel Remy, le fan acharné du groupe qui a ravivé la flamme namuroise autour d’AC/DC, ajoute: "Ça part comme des petits pains. Il y a des groupes allemands et un magazine français qui ont déjà contribué. Mais nous avons réservé des parts pour les acteurs namurois."

Après leur conception, les sièges seront offerts à la commune et resteront sur la placette salzinnoise pour une durée de quinze ans minimum.

Elles seront dévoilées courant 2023, année jubilaire pour AC/DC qui fêtera ses 50 ans de carrière.