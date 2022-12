Le marché de Noël d'Andenne revient le 16 décembre et la solidarité sera au rendez-vous pour Viva for Life

Artisans locaux et associations andennaises seront présents. Le week-end sera rythmé par des attractions foraines et des spectacles féeriques avec un programme riche en activités pour toute la famille. L’événement proposera des animations au Phare, des cadeaux et des vœux "made in Andenne" de l’Office du tourisme, etc. Père Noël et ses ours seront également de la partie.

Mille cougnous en deux heures

Andenne a été choisie par la RTBF comme ville étape du Viva for Life Tour, l’action caritative de Vivacité qui permet de récolter des dons pour des organismes qui aident les enfants défavorisés. Pendant que le fameux "cube" de Viva for Life sera à Bertrix, la caravane du Viva for Life Tour s’installera le lundi 19 décembre sur la place des Tilleuls, au pied du marché de Noël prolongé pour l’occasion.

Plusieurs animations, remises de chèques et interviews auront lieu en direct sur les ondes de la RTBF. De son côté, le service des festivités et du tourisme de la commune a mis en place un "Coin des lutins" pour amuser les enfants et leurs parents. La Ville aura aussi son propre défi "Viva for Life" et proposera au public de participer de 16h à 18h au record de "1 000 cougnous vendus en 2 heures". Tout le monde est le bienvenu pour aider à relever ce défi.

Heures d’ouverture: vendredi de 17h à minuit, samedi de 11h à minuit, dimanche de 11h à 20h et lundi de 14h à 20 h. Infos sur www.andenne.be/mdn2022.