Le gestionnaire veut rassurer

Et notre interlocuteur de préciser que, malgré la situation administrative irrégulière du FlagDel, celui n’a jamais été en défaut d’assurances. "En tant que discothèque, on paye un montant quatre fois plus élevé qu’ailleurs. De plus, la Ville a toujours vérifié que nous étions en ordre, notamment en ce qui concerne les normes incendies."