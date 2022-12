Havelange: Les Nifteûs et le petit patrimoine populaire

Impossible de tout montrer, mais on évoque les potales, les grottes, les arbres remarquables, des éléments en lien avec l’eau, la vie paysanne ou encore l’artisanat... Parmi les choses les plus curieuses, il y en a au moins deux, sur l’entité, dont le polissoir de Miécret. Un des six polissoirs néolithiques recensés en Belgique et en Hollande. Il s’agit d’un bloc de grès sur lequel six cuvettes témoignent du polissage des haches en pierre. Il y a aussi la glacière de Bormenville, une des ancêtres des machines à glace, creusée dans le sol pour isoler des variations de température la glace venant de l’étang voisin gelé. Parmi les autres objets trouvés ou observés, on notera un cadran solaire, des girouettes, des barrières en fer, des croix d’occis, des horloges sur des faîtières ou des tours de château, etc. Et le travail est loin de s’arrêter à ce recensement puisque les chercheurs havelangeois seront aidés dans leurs analyses par du personnel de l’UNamur.

Cette exposition, après le centre culturel, va prendre le chemin de la salle "Le Clavia", à Flostoy, où elle séjournera du 10 au 12 décembre. Par la suite, elle sera encore visible à la "Maison qui bouge", à Maffe, les 17 et 18 décembre, de nouveau les samedis et dimanches, de 10h à 18 h, le lundi, sur rendez-vous pour les écoles. Sous la conduite de Jean-Luc Hottart, cheville ouvrière de cette exposition baptisée "D’amon nos-ôtes", même les Havelangeois de souche vont de découverte en découverte. Une exposition à ne pas manquer.