Mais l’entité hesbignonne n’échappe pas à la crise actuelle et de plus en plus de ses citoyens frappent à la porte du CPAS. C’est ce que Michel Dubuisson, le président du centre public d’action sociale, a fait comprendre en accompagnant la présentation de son budget 2023 de quelques chiffres parlants.

"De près ou de loin, ce sont 995 personnes qui ont besoin des services du CPAS", souligne le mandataire EPV. "Tous ne sont pas dans les difficultés. On reprend ceux qui commandent un repas chaud ou font appel au taxi social. Mais la toute grande majorité, c’est pour une aide financière ou matérielle."

Aujourd’hui, 78 Éghezéens bénéficient du revenu d’intégration sociale. C’est le record communal absolu. Le total des aides sociales dépassé le million d’euros. "Cela a doublé en deux ans", souligne Michel Dubuisson.

La part communale, c’est-à-dire ce que la commune verse au CPAS pour assurer son fonctionnement, sera de 2,5 millions€. Elle était de 1,725 million en 2019.

Une épicerie sociale

Dans son financement, le centre public d’action social devra aussi tenir compte de l’indexation (plus de 10%) du salaire de ses employés, avec un impact important sur le budget 2023.

Mais cela n’empêchera pas d’autres initiatives, assure le président. De plus en plus de ménages éprouvent des difficultés à nouer les deux bouts. Des aides concrètes locales existent déjà. C’est le cas notamment avec la distribution de colis alimentaires par la section éghezéenne de l’association Saint-Vincent de Paul.

"Mais nous voulons aussi ouvrir une épicerie sociale", annonce Michel Dubuisson. Une dotation communale de départ de 25 000 € a été prévue. Et la ministre régionale vient de confirmer une promesse de subside de 19 000 € pour ce nouvel outil social.

"On critique souvent le côté bling bling de cette majorité", commente Michel Dubuisson. "Mais heureusement que notre commune dispose de ressources. Cela lui permet de venir aujourd’hui en aide aux plus démunis et de ne laisser personne sur le bord de la route."