Dinant : Honoraires des avocats de Richard Fournaux? Pas au cœur des débats au tribunal

Un jugement est annoncé pour la fin du mois de janvier. En quelques points, rappel des enjeux, des points de vue… et de la complexité de la situation. On en est à 23 ans d’une incroyable saga.

1. Le prix de 13 ans de défense

Les factures concernent 13 années de défense (entre 1999 et 2012) pour l’avocat dinantais Remy (aujourd’hui décédé), son confrère bruxellois Causin est arrivé en renfort en 2008. Pour le second, la commission des honoraires du barreau de Bruxelles a estimé que les factures étaient détaillées et justifiées. Sur base d’un tarif de 220 € de l’heure. Au total, ses réclamations s’élèvent à 109.000€, somme à laquelle il faut ajouter des intérêts, car il y a eu des sommations à payer. L’avocat actuel de Fournaux ne conteste pas. Il a encore à redire sur la "note" finale du défenseur dinantais de Fournaux, tombée en 2014. La commission des honoraires de Dinant l’a ramenée de 271.000 à 211.000€. Mais dixit Me Lemmens à l’audience de ce jeudi, "le cœur du débat, ce ne sont pas les honoraires". Sa thèse: c’est à la Ville de Dinant de payer.

2. Un engagement, en 2014 ?

L’avocat de l’avocat bruxellois Éric Causin, en demandant la condamnation solidaire de la Ville de Dinant, explique qu’en août 2014, le pouvoir en place à la Commune (majorité absolue de Fournaux) s’était engagé auprès de son client à prendre en charge l’intégralité des honoraires. Certes, la délibération en ce sens a été cassée par la tutelle, mais selon le plaideur, il s’agit malgré tout d’un engagement irrévocable. L’avocat des successeurs de feu Me Remy, Me Geoffroy Bouvier, plaide également la condamnation solidaire de la Ville.

3. La protection évolutive des élus

La juge tranchera elle-même, ou questionnera sur le sujet la Cour constitutionnelle, à la demande de l’actuel avocat de Fournaux, qui tente de le sortir de l’ornière financière. S’il commet une faute involontaire dans l’exercice normal de ses fonctions, un bourgmestre ou échevin doit être couvert par son "employeur". Et un mayeur acquitté d’une faute volontaire ne le serait pas ? Problème de discrimination, selon lui. Plus prosaïquement Me Lemmens considère que la Ville de Dinant chicane pour quelques centaines de milliers d’euros, alors que depuis les "événements", le casino de Dinant a rapporté des millions aux finances locales. Et depuis ces "événements", la protection des élus a évolué vers un mieux. C’est un des avocats qui réclame le payement de factures qui le plaide. Me Patrick Henry (il intervient pour Éric Causin) rappelle que depuis le 28 août 1999, il y a obligation pour les pouvoirs locaux d’assurer leurs élus en responsabilité civile et défense en justice. Le déclenchement de l’affaire du casino (une plainte) date du 3 novembre 1999. Sauf que les arrêtés d’exécution n’étaient pas encore publiés, "mais qu’est-ce qui empêchait la Ville d’assurer immédiatement ?" Conclusion: "Sans cela, l’assurance aurait tout couvert".

4. Querelle sur la prescription

Une assurance dûment contractée et c’eut été réglé ? Ce n’est pas l’avis de l’avocat de la Ville de Dinant, Me Joël-Pierre Bayer: "M. Fournaux a été acquitté de faux et usage de faux, mais pour la corruption et l’entrave aux enchères, il y a eu prescription". Ce qui n’est pas la même chose, selon lui… et donc ses clients, l’actuelle majorité. Un brin fâché, l’actuel avocat de Fournaux rappelle qu’en cas de faits prescrits, un juge ne peut décréter s’ils sont établis ou pas, donc ils sont balayés. Point. Outre cette question de principes, le conseil de la Ville rappelle que sa cliente n’était pas partie au procès pénal, qu’elle n’a donc mandaté aucun avocat, et qu’elle n’a donc pas à prendre la défense d’un tiers. Sauf que, lui réplique-t-on de partie(s) adverse(s), Richard Fournaux a agi en tant que bourgmestre. Dans l’exercice normal de ses fonctions, puisqu’il a été acquitté.