Le vilain petit Kanar

D’ici peu, un café philo se tiendra au cercle laïque d’Andenne. Sujet du jour, dans le cadre du 100e anniversaire de la naissance de Cavanna (l’un des créateurs de Charlie Hebdo, avec le Professeur Choron) : “Peut-on rire de tout ? Y a-t-il une limite à la liberté de rire ? ”. Beau thème de réflexion. Il y a même possibilité de partir d’un cas concret et local. La censure d’un dessin de Kanar dans le bulletin communal, qui se moquait de l’achat à grands frais par la Ville d’une œuvre de Geluck, une statue du Chat. À Andenne, cette fois-là, les limites de l’humour avaient été fixées.

Kanar et le dessin censuré par la Ville d'Andenne. ©EDA

Heureux qui communique

L’Écolo andennais Hugues Doumont (minorité) le soulignait lors du vote du budget provincial 2023 : le service de communication de la Province de Namur, ça représente environ 15 équivalents temps plein. Voilà qui devrait rassurer la pléthore d’étudiants en communication : si, si, il y a encore des débouchés.

Chambre, n.f.

Notre suggestion : il faudrait créer une chambre dédiée aux délits grammaticaux, au palais de justice de Dinant…

Chambre, nom féminin... ©EDA

Dans la lumière…

L’inauguration de Dinant Lumière, samedi passé ? Un défilé de confréries en costumes (et parfois en armes). Et au beau milieu déambulaient les membres du collège communal, avec leur écharpe officielle. Il est vrai qu’eux aussi, peuvent se montrer folkloriques. Trêve de moquerie, l’ambiance était très chouette. La cité mosane (grâce à une ASBL formée tout exprès) a réussi à prendre de beaux habits de fêtes sans la folie des grandeurs des voisins de Ciney. Dinant Lumière sans trop de lumières, mais avec une série d’animations, ça marche. Et puis, des lumières, il en avait tout de même beaucoup lors de l’inauguration : celles des phares de centaines de voitures coincées dans des embouteillages aux entrées de la ville, durant le défilé. Il fallait y penser. Certains automobilistes rageurs ont eu l’impression d’être confrontés à des illuminés. Certains des mêmes automobilistes qui avaient pu se garer l’ont eu mauvaise. L’inauguration avait lieu à 18h, au même horaire que la gratuité du parking, ils se sont dit qu’en se parquant à 17h30 sans mettre de ticket, ça serait bon. Raté, Monsieur Prunes a déployé toute son énergie à ce moment. Pas de trêve de Noël.

Les autorités dinantaises lors de l'inauguration de Dinant Lumière. ©EDA

C’est la loi du marché

Le gérant d’un supermarché de Bièvre a décidé de plafonner lui-même sa facture d’électricité. Puisqu’il a une dette, on risque de lui couper le courant d’ici quelques jours. Comme d’autres, il a évidemment contacté des représentants politiques. Dont un tout proche, le “local” David Clarinval (MR). Le seul à lui avoir répondu, racontent nos confrères de MaTélé. Lui signifiant notamment qu’il n’est pas possible d’instaurer un plafond des prix de l’énergie, comme en France. Car on n’est pas propriétaire ni actionnaire des centrales nucléaires. Réflexion : c’était vraiment une idée géniale de privatiser le secteur de l’énergie. Car le marché régule tout merveilleusement et comme par magie, c’est bien connu.

Conduite de traîneau en état d’ivresse ?

La zone de police Houille-Semois a posté des photos de saint Nicolas entrant dans un combi et du même ami des enfants à l’arrière de ce dernier. En rassurant tout de suite : non, le grand saint n’est pas une ordure, il n’a pas été alpagué là-haut, en Ardenne. L’explication : “La fatigue s’installant, des policiers de notre zone l’ont pris en charge. Non pas pour le mettre au cachot, mais pour l’aider à terminer sa tournée”. Par contre, on n’a pas de nouvelles de Père Fouettard. Mais bon, des visages peints au cirage noir, pour l’instant, il vaut mieux éviter, vous diraient les Athois.