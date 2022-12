Sortie de route à Boneffe

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 1h du matin, une conductrice circulant rue du Parc à Boneffe a perdu le contrôle de son véhicule. Il a effectué plusieurs tonneaux et a fini sa course dans un champ bordant la route. Par chance, la conductrice s’en est sortie saine et sauve. Une équipe de police de la zone Orneau-Mehaigne a dressé les constatations. L’épave de la voiture a été enlevée par le dépanneur MD, de Namur.