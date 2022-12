Dinant: les avocats des avocats de Fournaux et son avocat veulent que la Ville passe à la caisse

Nous sommes 23 ans plus tard, et l’homme politique se retrouve aujourd’hui avec une dette de plusieurs centaines de milliers d’euros, réclamée par ses conseils. Il y a six ans, avant de plaider le fond de ce dossier sur le thème de qui doit payer, la question du "combien" avait interrompu les débats. Car Richard Fournaux contestait le montant des émoluments de ceux qui l’ont sorti d’emmerdes désormais vieilles de près d’un demi-siècle. Le juge avait alors réclamé, avant d’aller plus loin, l’avis des commissions des honoraires de deux barreaux. Celui de Bruxelles pour Me Éric Causin, celui de Dinant pour Me Dominique Remy (aujourd’hui décédé, la créance étant revenue aux gestionnaires actuels du cabinet). Il a fallu un an au barreau de Bruxelles pour répondre qu’il n’y a aucun souci avec les factures de Me Causin (très détaillées). Du côté du barreau de Dinant, le délai fut de 5 ans pour conclure que tout n’était pas limpide, et qu’en quelque sorte, c’est une espèce de "forfait" qui avait été facturé à Fournaux par son conseil local. Forfait réduit de 50.000€ par la commission des honoraires.

Les avocats de ses avocats d’accord avec son avocat

Les avis des conseils de l’Ordre sur les honoraires étant rentrés, le procès civil s’est poursuivi ce jeudi à Dinant. En gros, l’avocat de Richard Fournaux, Me Éric Lemmens, ne conteste pas les honoraires de son confrère Causin. Il a toujours à redire sur ceux de feu Me Remy, mais là n’est pas l’essentiel de sa plaidoirie. Avec son client, il a mis la Ville de Dinant à la cause. Il demande à la juge de condamner cette dernière à payer les frais de défense de l’homme politique. Argument: il agissait en tant que bourgmestre. À titre subsidiaire, il réclame de la présidente qu’elle interroge la Cour constitutionnelle ; qu’elle lui pose une question préjudicielle. Sur base d’une aberration, à ses yeux: un mandataire auteur d’une faute involontaire est couvert par "son" institution. Tandis qu’un mayeur comme le fut Fournaux, poursuivi pour une faute volontaire dont il a été acquitté, devrait subir seul les frais de sa défense.

Les avocats des avocats de Fournaux, Me Geoffroy Bouvier (pour le cabinet Barthélémy-Rouard, les anciens associés de Dominique Remy) et Me Patrick Henry (au nom de Me Causin) plaident également que la Ville de Dinant devrait être condamnée solidairement à régler la note, voire même à la solder, à les entendre.

Le conseil de l’homme politique ne dit rien d’autre: son client a agi en tant que bourgmestre et s’est tout pris dans la figure dans le cadre de son mandat.

« Le seul client de ses avocats, c’est lui »

Le dernier à prendre la parole: Me Joël-Pierre Bayer, mandaté par la Ville de Dinant. Son préambule: "C’est la Ville seule contre tous". Selon lui, sa cliente n’a pas à passer à la caisse, cette requête serait même "une nouvelle copèrerie" (les copèreries étant des frasques à la mode dinantaise). Sa thèse, donc celle du pouvoir actuellement en place à Dinant: quand il était bourgmestre, il l’a été durant 24 ans, Richard Fournaux, pris dans la tourmente, n’a pas appelé l’institution à ses côtés. Il a tout fait seul ("La Ville, c’était lui"), il a organisé sa défense en solo, la Ville n’a pas été partie au procès pénal, et n’aurait donc pas à payer ses avocats "choisis unilatéralement". Conclusion: "Le seul client des avocats de M. Fournaux, c’est M. Fournaux".

Un jugement a été annoncé pour la fin du mois de janvier. Soit la juge tranche directement, soit elle interroge préalablement la Cour constitutionnelle. Dans le second cas de figure, il faudra attendre l’avis de ce garant de l’égalité de tous, l’avocat de Richard Fournaux arguant de discrimination à l’encontre de son client. Dans ce second scénario, cela retardera encore l’issue définitive de la saga. Mais après 23 ans, on n’est plus à un an près. Sauf quand on traîne ça depuis aussi longtemps.