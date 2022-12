Un soir autour de Lorcan Fahy le 10 décembre à Gelbressée

S’étant déjà produit, en septembre 2011, sur la scène de la salle "La Gelbressée", en compagnie de Yer A Mad, le musicien "hybride" belgo-irlandais Lorcan Fahy sera à nouveau présent, à Gelbressée, ce samedi 10 décembre dès 20 h. À l’invitation de l’ASBL "Animation gelbressoise", celui-ci se produira en concert en compagnie de "Ekko" et de "Hills of Belgium", deux groupes avec lesquels il collabore. Violoniste, mandoliniste, compositeur, arrangeur, professeur et producteur, Lorcan Fahy nous offrira, à cette occasion, un moment musical empreint de fraîcheur et d’originalité, aux accents tantôt folk, tantôt irish, voire jazz et même "old-time".